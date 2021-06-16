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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 16 Haziran tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! tablosu

Son dakika... 'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 16 Haziran tablosu

16.06.2021, 19:32 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021, 19:41

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 548'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 71 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 950'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 348 bin 249'a yükseldi.

GÜNLÜK RAKAMLAR

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 632 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e yükselirken, ağır hasta sayısı 881 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

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