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Haberler Gündem Terör örgütüne ağır darbe!

Terör örgütüne ağır darbe!

Son dakika haberi....Milli Savunma Bakanlığı'nca 'ın kuzeyindeki 'da tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terör örgütüne ağır darbe!
DHA

16.06.2021, 14:42

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

Son dakika: PKK'ya Pençe darbesi

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