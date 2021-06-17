Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın birçok meslek ve yaş grubunun Kovid-19 aşısı vurulabileceğini açıklamasının ardından günlük doz rekorları kırılırken, hastanelerde de aşı yoğunluğu oluştu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar

Türkiye'de aşı seferberliği hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın birçok meslek ve yaş grubunun Kovid-19 aşısı vurulabileceğini açıklamasının ardından, "Gün içerisinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını da başlattıklarını açıklamasıyla hastanelerde aşı kuyrukları oluşmaya başladı. İzmir'de de vatandaşlar gece geç saaatlerde bile hastanelere koştu. Ayrıca İzmir'de organize sanayi bölgesinde çalışanlara yönelik mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs aşısı uygulandı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika çalışanları da aşılanmaya başladı. Özel kurulan aşı merkezine gelen işçiler aşılarını olduktan sonra işlerine devam ediyor.

BAKAN KOCA'DAN İZMİRLİ HEMŞİREYE TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gün boyu Kovid-19 aşısı yaptıktan sonra "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajını paylaşan Sabire Elen'e teşekkür etti. İzmir'de semt polikliniğinde görevli hemşire Elen, rekor doz aşılamanın yapıldığı önceki gün, Twitter hesabından fotoğrafını paylaştı. Elen, "Bugün de bilmem kaç kişiye aşı yaptığım için şu an herkesin yüzü tanıdık geliyor" paylaşımında bulundu. Bakan Koca da, hemşire Elen'in mesajlarını paylaşarak, "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak" dedi.

MERT ALPDÜNDAR/ NERMİN UÇTU