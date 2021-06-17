Tam normalleşme ne zaman olacak? Başkan Erdoğan yanıtladı

Başkan Recep Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, herkesin merak ettiği tam normalleşmeyle ilgili de konuştu.



TAM NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Türkiye'de son dönemde aşılama konusunda bir ivme yakalandığı belirtilerek, tam normalleşmenin ne zaman olacağına ilişkin soru üzerine ise Erdoğan, şunları kaydetti:



"ÇİN DE ALMANYA DA VERDİKLERİ SÖZÜ YERİNE GETİRİYOR"

"Aşılamada bugün (16 Haziran) itibarıyla birinci ve ikinci doz toplamında 37 milyonu geçmiş durumdayız. Birinci dozda 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon aşı yapıldı. Şu an itibarıyla sıkıntımız yok. İyi bir konumdayız. Çin de, Almanya da bize verdikleri sözü yerine getiriyorlar. Aşıları peyderpey gönderiyorlar.





"KENDİ AŞIMIZI EYLÜL, EKİM GİBİ ÜRETMİŞ OLURUZ"

Bu arada da bizim yerli aşımızla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki eylül, ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz. Bu çalışma da devam ediyor.



"AŞI SÜRECİ PEK ÇOK YERDE RAHATLAMA GETİRDİ"

Bu yoğun aşı süreci de pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. İş öyle bir yere geldi ki organize sanayi bölgelerinde de aşılar yapılıyor. Öğretmenlerin de aynı şekilde aşıları devam ediyor.



"VEFAT SAYISI CİDDİ MANADA AZALDI"

Sağlık Bakanlığı herkesi hızla aşılama noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda vefat sayısı ciddi manada azaldı. Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı düşürmek.





"MASKELERİ NE ZAMAN ÇIKARACAĞIZ?" SORUSUNUN CEVABI SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA"

Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim. 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız?' sorusunun cevabını Sağlık Bakanımız en yetkili olarak en kısa zamanda inşallah verir.



Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun."