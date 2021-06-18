Aşılamada rekor üstüne rekor

TÜRKİYE pandemi salgınıyla mücadele kapsamında hızlandırdığı aşılama çalışmalarında rekor üstüne rekor kırmaya başladı.S ağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını duyurdu.Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

VALI KÖSGER'DEN ALAN AÇIKLAMASI

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, hızlı aşılama sürecinde İzmir'deki bazı hastanelerde yaşanan aşı kuyrukları hakkında açıklama yaptı. "Cami veya okullarda aşı yapılabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Köşger, "Alan sıkıntısı olursa her türlü tedbiri alırız. Camiden okuldan önce, hastanelerdeki farklı poliklinikler hizmete alınıp farklı alanlar oluşturulabilir" dedi.