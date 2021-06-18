İllerin haftalık vaka haritası güncellendi

5-11 Haziran tarihleri arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasına göre son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta oldu. İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. Buna göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 55.20, Ankara'da 94.87, İzmir'de 32.04 oldu.

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