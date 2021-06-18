  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İllerin haftalık vaka haritası güncellendi

İllerin haftalık güncellendi

İllerin haftalık vaka haritası güncellendi

18.6.2021

5-11 Haziran tarihleri arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasına göre son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta oldu. İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. Buna göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 55.20, Ankara'da 94.87, İzmir'de 32.04 oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İllerin haftalık vaka haritası güncellendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.