Son dakika: MİT ve jandarmadan ortak operasyon

MİT ve jandarma, PKK/KCK'ya yönelik Türkiye-İran sınırında ortak operasyon gerçekleştirdi. Sınırda yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan terörist İsmail Biliz yakalandı. 'Şiyar Erzurum' kod adlı teröristin, 2015 yılında PKK/KCK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında 'saldırı' ile 'sabotaj' eğitimi aldığı tespit edildi. Terörist Biliz'in Erzurum'un Karayazı ilçe kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiği bildirildi.