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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: bugünkü vaka sayısını açıkladı

18 Haziran 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı. Son verilere göre 'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve vefat sayısındaki düşüş dikkat çekiyor.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

18.06.2021, 19:34 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021, 19:42

Sağlık Bakanlığı,18 Haziran 2021 Cuma gününe ait korona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda en dikkat çeken gelişme vaka sayısındaki düşüş oldu. Hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiği görüldüğü tabloda, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'ye yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan aşılma ile dünya genelinde her 1 milyon kişide günlük en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını belirtti. Ayrıca Bakan Koca, bugünü işaret ederek, "Daha da iyi bir sonuç bekleyin" notunu düşmüştü.

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