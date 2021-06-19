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18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’si aşı oldu

18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’si aşı oldu

19.6.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hızlanan aşılama çalışmalarında gelinen noktayı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program kısa sürede beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadelerini kullandı

VAKA SAYISI EN ÇOK DÜŞEN İL IZMİR
SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 5-11 Haziran verilerine göre, 100 bin kişideki vaka sayısı İzmir'de 9.19, İstanbul'da 8.73, Ankara'da ise 4.63 azaldı. Buna göre üç büyük kent içerisinde vaka sayısı en çok düşen il İzmir oldu. Vaka sayısı bir haftada İzmir'de 41.23'ten 32.04'e, İstanbul'da 63.93'ten 55.20'ye, Ankara'da ise 99.50'den 94.87'ye geriledi

AŞI ODALARINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME MÜJDESİ
SAĞLIK Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi. Genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi. Ek ödeme tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

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