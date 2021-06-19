Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya AK Parti İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevenleriniz, sevenlerimiz çok olsun. Sevgili Antalyalılar, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum.



Dikkat edin çeşme açmıyoruz. 1.5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz.

Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. İnşallah salı günü itibarıyla az önce Mehmet kardeşim de söyledi Rusya yasakları kaldırıyor.Ve hemen şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak.