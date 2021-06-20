Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test atışını takip etti. Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden yapılan ve başarıyla tamamlanan atışın ardından Akar, gemi personeli ile bir araya geldi.

13 BÜYÜK ÇAPLI HAREKAT

TSK'nın görevlerini hukuk çerçevesinde, şeffaf bir şekilde yapmayı sürdürdüğünü dile getiren Bakan Akar, "Kara Kuvvetlerimizde bundan önce 2 komando tugayımız vardı, şu anda 17 komando tugayımız var. 17'si de yurt içinde ve sınır ötesinde angaje durumda. Sadece kendi hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için değil, dost ve kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. 24 Temmuz 2015'ten itibaren terörle mücadelemiz yoğunlaştı, bugüne kadar da artan bir tempoda aralıksız devam ediyor. O günden bugüne kadar baktığınızda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi. Oradaki barınak, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor. Bu terör belasından asil milletimizi kurtaracak, hudutlarımızın halkımızın güvenliğini sağlayacağız" dedi.

YERLİ VE MİLLİ EFSANELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle üretilen SAR-762-MT ve Özel Kuvvetler'in talebi doğrultusunda üretilen SAR-56 ilk kez görücüye çıktı. SAR- 762-MT ve piyade tüfeği olan SAR- 56 geçtiğimiz hafta Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahların dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltılması planlanıyor. SAR-762-MT mayonla çalışan 7,62 ağır makinalı bir tüfek. Hava soğutmalı silah, hızlı değiştirilebilir namlu özelliğine de sahip.