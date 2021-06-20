Başkan Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü'nü tebrik ediyorum.



Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/1AoLYbxD1o — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2021