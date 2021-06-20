Başkan Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan mesajında "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2021
Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/1AoLYbxD1o
Başkan Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.