Başkan Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Erdoğan'ın Dünya Mülteciler Günü mesaj şöyle:



MAĞDUR VE MAZLUMA DAİMA KUCAK AÇTIK

"Afganistan ve komşumuz Suriye'de devam eden istikrarsızlık, milyonlarca Suriyeli ve Afganı evinden yurdundan etmiştir. Sahraaltı Afrika'da, Myanmar'da da durum farklı değildir. Ülkemiz asırlara sari tarihi boyunca daima mazlum ve mağdura kucak açmış; din, dil, ırk ve köken ayrımı gözetmeden kendisine sığınanlara sahip çıkmıştır. Hâlihazırda ülkemiz 3,7 milyonu Suriyeli yaklaşık 4 milyon sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Türkiye'nin bu fedakârlıkları hem insanlığın onurunu hem de mağdur ve mazlumların hayatını kurtarmıştır.



KAYITSIZ KALAN POLİTİKACILARIN ÖNEMLİ PAYI VAR

Mültecilerin Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nin 70. yıldönümü olan 2021 senesinde, küresel ölçekte işbirliği ve dayanışma ortamı halen sağlanamamıştır. Bunda gelişmiş ülkelerin sığınmacıların ve mültecilerin haklarını kısıtlayan, yeniden yerleştirme kotalarını azaltan, mültecilerin dramlarına kayıtsız kalan politikalarının da önemli payı vardır. Gelişmiş ülkeler adil sorumluluk ve yük paylaşımına gitmedikleri gibi, uluslararası

mesuliyetlerini de üçüncü ülkelere yüklemeye çalışmaktadır.

GÖCE ZORLAYAN SEBEPLER KALDIRILMALI

Yaşanan mülteci krizinin çözümü hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve

sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır.



MÜLTECİLERİ SELAMLIYORUM

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün, koronavirüs salgınıyla beraber acıları ve sıkıntıları daha da artan sığınmacıların tüm bu sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını diliyorum.Bu vesileyle on yıllardır topraklarına kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mültecileri ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum."