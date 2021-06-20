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Başkan Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Dünya genelinde 82 milyonun üzerinde yerinden edilmiş kişi ve 26milyonu aşkın mülteci olduğunu ifade eden Erdoğan," Son 9 yıldır sürekli artan rakamlar, dünyamızınküresel bir mülteci kriziyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Her bir rakamın, bir insan olduğunu düşünmek, yaşanmakta olan acıların ve insani trajedinin boyutunu anlamak için yeterlidir "diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

20.06.2021, 16:22 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021, 16:24

Erdoğan'ın Dünya Mülteciler Günü mesaj şöyle:

MAĞDUR VE MAZLUMA DAİMA KUCAK AÇTIK
"Afganistan ve komşumuz Suriye'de devam eden istikrarsızlık, milyonlarca Suriyeli ve Afganı evinden yurdundan etmiştir. Sahraaltı Afrika'da, Myanmar'da da durum farklı değildir. Ülkemiz asırlara sari tarihi boyunca daima mazlum ve mağdura kucak açmış; din, dil, ırk ve köken ayrımı gözetmeden kendisine sığınanlara sahip çıkmıştır. Hâlihazırda ülkemiz 3,7 milyonu Suriyeli yaklaşık 4 milyon sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Türkiye'nin bu fedakârlıkları hem insanlığın onurunu hem de mağdur ve mazlumların hayatını kurtarmıştır.

KAYITSIZ KALAN POLİTİKACILARIN ÖNEMLİ PAYI VAR
Mültecilerin Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nin 70. yıldönümü olan 2021 senesinde, küresel ölçekte işbirliği ve dayanışma ortamı halen sağlanamamıştır. Bunda gelişmiş ülkelerin sığınmacıların ve mültecilerin haklarını kısıtlayan, yeniden yerleştirme kotalarını azaltan, mültecilerin dramlarına kayıtsız kalan politikalarının da önemli payı vardır. Gelişmiş ülkeler adil sorumluluk ve yük paylaşımına gitmedikleri gibi, uluslararası
mesuliyetlerini de üçüncü ülkelere yüklemeye çalışmaktadır.

GÖCE ZORLAYAN SEBEPLER KALDIRILMALI
Yaşanan mülteci krizinin çözümü hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve
sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır.

MÜLTECİLERİ SELAMLIYORUM
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün, koronavirüs salgınıyla beraber acıları ve sıkıntıları daha da artan sığınmacıların tüm bu sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını diliyorum.Bu vesileyle on yıllardır topraklarına kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mültecileri ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum."

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