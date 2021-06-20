Mardin’de 1.6 kilogram patlayıcı ele geçirildi

POLSAN Olağan Genel Kurulu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 3 şahsın gözaltına alındığını, şahısların bulunduğu araçta ise 1,6 kilo plastik patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Soylu, "18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de arkadaşlarımızın dikkati sayesinde bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi" dedi.

KUZEY IRAK'TA 4 PKK'LI TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

IRAK'IN kuzeyinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

VAN'DA BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA 4 KİŞİ YAKALANDI

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 3 kişinin içinde bulunduğu bir otomobil durduruldu. Araçtaki aramada C-4 patlayıcı madde bulunduğu değerlendirilen hoparlör içine yerleştirilmiş mıknatıslı bomba düzeneği ile kumandası ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Polisin araştırmasında, araçtaki şüphelilerden 1'i ile irtibatlı olan ve patlayıcıdan haberi olduğu değerlendirilen 1 kişi daha gözaltına alındı.



İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ BASKINI: 33 GÖZALTI

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ'nün askeri öğrenci yapılanmasına karşı operasyon yaptı. İstanbul merkezli 17 ildeki operasyon geçmiş yıllarda askeri okul sınavlarına "Aday Numarası" sisteminde yapılan usulsüzlük ile girdiği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. 6'sı Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46'sının da ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 52 kişiye yönelik yapılan operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.