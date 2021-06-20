‘Yakalanan failin tüm ilişkileri çıkarılacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katılan Başkan Erdoğan, ardından katıldığı AK Parti Antalya İl Teşkilatı'ndaki programda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, buradaki konuşmasında İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyla ilgili de konuştu. Yapılan provokatif saldırıyı değerlendiren Erdoğan, "İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Failin tüm ilişkileri ortaya çıkarılacak ve en ağır cezayı alacaktır" dedi.

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'GİDENLERİ UMURSAMAYIN'

Antalya ilinin, AK Parti oylarının yüzde 20'den yüzde 50'lere geldiği bir yer olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ana kademe daha çok çalışacak. Gerek milletvekilleri gerek tüm ilçe teşkilatı, kardeşçe, kıskanma yok, birbiri hakkında ileri geri konuşma yok çalışacak. Birbirinizi Allah için seveceksiniz. Bu sıradan bir parti değildir. Biz bir tüzük kuruluşu değiliz, biz dava partisiyiz. Çünkü biz yola çıkarken ne dedik: Pazara kadar değil, mezara kadar. Bırakın gidenler gitsin! Hiç umursamayın. Antalya'nın altını üstüne getirip çalışmanız gerekiyor. 2023 seçimleri için startımızı verdik. Ülkemizdeki 26 milyon hanenin hepsine ana kademe teşkilatlarımızla gençlik kollarımızla mutlaka gireceğiz" dedi.

'MİLLETLE ALAKALARI YOK'

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlarla benim milletimin yol vermesi mümkün değildir. Bunların adı millet ittifakı, milletle alakaları yok! Gezi'de mesele ağaç değildi. 17/25 Aralık'ta mesele hukuk değildi. Kesintisiz şekilde yaşadığımız bu saldırılarda hedef Türkiye'dir" diye konuştu.

'DERDİ ÜLKE VE MİLLET OLMAYAN BUNU ANLAYAMAZ'

Salgının geride kalmasıyla hedeflere ulaşacaklarını söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyorum. Sektöre biz de devlet olarak her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz. Derdi ülke millet olmayanlar bunu anlayamaz. Türkiye'yi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu otel bunlardan bir tanesi. 15 Temmuz Darbe Girişimi yapılmış onlar buna aldırış etmeden yatırımlarına devam ettiler. İnanmak bu. Allah sağlık ömür verdiği sürece ülkemizin hizmetinde olacağız. Sağlık, savunma, gıda, tekstilde dünya markası olana kadar durmayacağız" dedi.

TURİZM SEKTÖRÜNE YENİ KDV MÜJDESİ

ANTALYA Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. Burada yaptığı konuşmada turizm sektörüne değinen Erdoğan, "KDV desteğini haziran ayı sonuna kadar uzattık. Bir aylık daha uzatma talebi var. Pazartesi müjdeyi veririz" dedi.