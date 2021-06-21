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Haberler Gündem 30 Haziran'dan sonra eski kimlik kartıyla KKTC'ye gidilemeyecek

30 Haziran'dan sonra eski kimlik kartıyla 'ye gidilemeyecek

Son dakika haberine göre Türk vatandaşları 30 Haziran 2021 Çarşamba günü itibarıyla eski kimlik kartıyla 'ye giriş yapamayacak. Söz konusu tarihten sonra ülkeye girişlerde yeni tip kimlik kartı kullanılacak.

30 Haziran'dan sonra eski kimlik kartıyla KKTC'ye gidilemeyecek

21.06.2021, 15:39

Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

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