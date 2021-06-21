Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutunan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyon sonrası ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 3. doğum günü kutlamasından kareleri paylaştı.
Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'imizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bugün, zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutunan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yavrularımızın doğum günü…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 21, 2021
Rabbimizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/QwcGRz4Z0F
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