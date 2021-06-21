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Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı

Başkan , ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin doğum gününü Twitter mesajıyla kutladı. Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'imizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in doğum gününü kutladı
AA

21.06.2021, 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021, 16:02

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutunan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyon sonrası ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 3. doğum günü kutlamasından kareleri paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, "Rabb'imizin mucizesi olan güzel evlatlarımıza daha nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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