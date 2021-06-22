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Haberler Gündem Kütahya vaka sayısında birinci sırada yer aldı

vaka sayısında birinci sırada yer aldı

Sağlık Bakanlığının yayınladığı korona virüs (Covid-19) haftalık vaka haritasına göre , vaka sayısında iller arasında birinci sırada yer aldı.

Kütahya vaka sayısında birinci sırada yer aldı
İHA

22.06.2021, 21:15 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021, 21:15

Kütahya'da bir önceki hafta 101,55 olan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı 116.18'e yükseldi.

Buna göre Kütahya nüfusa oranla en yüksek vakanın görüldüğü birinci il oldu. İl genelinde son bir haftada korona virüse yakalanan hasta sayısı ise 66 oldu.

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Kütahyalılar, vaka artışında kentin Türkiye genelinde birinci il olmasının düşündürücü olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, "Vaka sayıları Kütahya ve Türkiye genelinde düşüyor. Ama Kütahya'nın vaka sayısı bakımından birinci il olması düşündürücü. Ancak sayıyı kurallara uyarak düşürebiliriz. Yetkililerimizin dediği gibi maske, mesafe ve temizlik" dedi.

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