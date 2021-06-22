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Son dakika: Yerli aşının adı belli oldu! İşte yerli aşının adı...

Son dakika haberi...Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Başkan Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla 'nde başladı. Yerli aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği bildirildi.

Son dakika: Yerli aşının adı belli oldu! İşte yerli aşının adı...

22.06.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021, 15:56

Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı.

Yerli aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şunları söyledi.

Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.

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