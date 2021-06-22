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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

: bugünkü vaka sayısını açıkladı

22 Haziran 2021 Salı gününe ait verileri açıkladı. Buma göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı
İHA

22.06.2021, 19:33 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021, 19:42

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 293'a yükseldi. Toplamda 58 milyon 997 bin 73 test yapıldı.

Bugün yapılan 223 bin 238 testten, 6 bin 143 yeni vaka sayısı, 565 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 381 bin 736 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 242 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 791 olduğu açıklandı.

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