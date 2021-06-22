Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri"ni sağlıyor olması gerekmektedir. Ancak Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 04.05.2021 tarih ve 2021/07-22 sayılı kararı ile Üniversitemiz Senatosunun 10.06.2021 tarih ve 2021/05-24 sayılı kararına istinaden AYDEK ölçütlerinin Geçici 2 nci maddesinde belirtilen, asgari/azami puan kriterlerinde yer alan "proje" koşulu bu ilanda yer alan kadrolara başvurularda aranmayacaktır. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.