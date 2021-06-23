25 yaşa aşı randevusu açıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevuları için yaş sınırının 25'e indirildiğini duyurarak gençlere seslendi. Koca, "Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte aşı çadırları da kurulmaya başlandı. İlk aşı çadırı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kuruldu. Sinovac ve Biontech aşılarının yapıldığı çadırda vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılarını olabilecek.

1 HAFTA HİZMET VERECEK

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na aşı çadırı kuruldu. İki hemşirenin görev yaptığı çadıra gelen 30 yaş ve üzeri vatandaşlar, kimlik kontrolünden geçirildikten sonra aşılarını yaptırdı. Biontech ve Sinovac aşılarının vurulduğu çadırın 1 hafta boyunca hizmet vereceği belirtildi. İlk doz aşısını yaptırmaya geldiğini belirten Bekir Ok (43) "Yaklaşık iki yıldır korona virüs ile boğuşuyoruz. Türkiye ve dünyanın normale dönmesini bekliyoruz. Ülkemizin tamamı aşılanabilirse maskelerimizi çıkartabileceğiz. Buradan vatandaşlara sesleniyorum herkes bu aşıyı olsun ki normal hayata dönelim, bu çadırı düşünüp buraya getirenlerden, Allah razı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

■ İBRAHİM UZUN