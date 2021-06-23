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Haberler Gündem DEAŞ’ın sözde vilayet sorumlusu tutuklandı

DEAŞ’ın sözde vilayet sorumlusu tutuklandı

DEAŞ’ın sözde vilayet sorumlusu tutuklandı

23.6.2021

MİT'İN Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Ebu Usame el Türki kod adlı DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, DEAŞ'ın en önemli isimleri arasında yer alan, sözde 'Türkiye Vilayeti Sorumlusu' Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler, silah ve patlayıcılarla Türkiye'ye geçerek sansasyonel eylem planı yaparken Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

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