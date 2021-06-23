Furkan Bayraktar kimdir, aslen nerelidir?

Küçük Yaşta Hayatını İstanbul'da sürdüren Furkan Bayraktar Ailesinin isteği ile aslen olduğu şehre Trabzon'a geri dönmek zorunda kalır. Genç yaşlarda fırında çalışan ve çıraklık yapan Furkan Bayraktar; yazarlığa, kitaplara olan hevesi ve yazarlığa olan hayali nedeniyle sevdiği, ilgi duyduğu edebiyat hayatına adımını atmıştı. Adım adım hayallerine yaklaşıyordu. Boş zamanlarında evde kalıp kitaplara zaman ayıran Furkan Bayraktar, genç yaşta yazarlık mesleğine başladı. Türk yazar Furkan Bayraktar, Karadeniz'in gözdesi olan Trabzon'da yaşamaktadır. Ara sıra okuyucularına imzalı kitaplar hediye ve çekilişleri düzenlemektedir. Furkan Bayraktar'ın kaleme aldığı Bir Yabancı Gibi, Düşüyorum Tut Elimden ve Karanlığımın Aydınlığı isimli üç tane eseri bulunmaktadır.

Yazarlık kariyerine 19 yaşında başlayan genç yazar Furkan Bayraktar, kitaplara olan ilgisini her daim dile getiriyor. Adım adım ilerleyerek ve en önemlisi yaptığı işi severek ve aşkla, heyecanla yaparak başarıya ulaştığını belirtiyor.

Aynı zamanda boş zamanlarını sosyal medyaya ayırıp yoğun araştırmalar yapan genç yazar Furkan Bayraktar, daha öncesinden kaleme aldığı üç eseri "Bir Yabancı Gibi", "Düşüyorum Tut Elimden" ve "Karanlığımın Aydınlığı" isimli üç kitabından sonra dördüncü kitabının çalışmalarını sürdürüyor. Hız kesmeden azimle hırsla okuyucularına yeni eserler katmaya devam ediyor.

EVDE NE YAPILABİLİR?

Kendisine "evde ne yapılabilir?" sorunun sürekli sorulması üzerine tavsiye kitap ve film derlemesi yaptığını anlatan Bayraktar, "Yazar, olmanın verdiği etki ile sosyal medya üzerinden evde kalma sürecinde yapılacaklar ile ilgili sorular geliyor. Özellikle okunması gereken kitaplar noktasında sorular var. Gelen sorular üzerine derleme yapma düşüncesine kapıldım" diye konuştu.

MESAFE VE MASKE UYARISI

Bayraktar, sözlerine "Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin halen ciddiyetini koruduğunu hatırlatan Furkan Bayraktar tüm yurttaşları bilinçli olmaya davet ederek, "Covid-19 pandemisi halen bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" diye konuştu.

Furkan Bayraktar, 1.70 boyunda ve esmer tenlidir.