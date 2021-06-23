Kırmızı kategorideki teröristi MİT avladı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı terörist Ulaş Doğan'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Bölgedeki yerel kaynaklardan Doğan'ın Irak'ın kuzeyinde Türklere yönelik sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan MİT, teröristin örgüt adına sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalıştığını ve bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığını belirledi.

Terörist Doğan, MİT'in 13 Haziran'da düzenlediği operasyonda Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren Doğan'ın örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Doğan'ın tüm Irak alanını kapsayacak şekilde PKK'nın Öz Savunma Güçleri Sorumlusu olduğu öğrenildi.