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Haberler Gündem Murat Bakan’ın "polis" iddiası yalan çıktı

’ın "polis" iddiası yalan çıktı

Murat Bakan’ın polis iddiası yalan çıktı

23.6.2021

GAZİANTEP'İN Nizip ilçesinde bir polis memurunun mektup bırakarak sırra kadem bastığı iddiasını ortaya atan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan fena çuvalladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, polisin ortadan kaybolmasının söz konusu olmadığını ve ilgili polisin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı. Bakan'ı eleştiren AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, "Bunların genel başkanından aşağıya doğru hepsine yalan siyaret etmiş, kendilerini ajanslara satmışlar" paylaşımı yaptı.
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