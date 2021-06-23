Son dakika: Sağlık çalışanlarına istifa yasağı 1 Temmuz'da sona eriyor

Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama getirilmişti. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme (istifa) talebi her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği bildirilmişti.

YASAK 1 TEMMUZ'DA İPTAL

Alınan son karar göre, sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı, 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. İstifa yasağı uygulaması, 27 Ekim 2020 tarihinde uygulamaya konulmuştu.

GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2020 tarihinde ilgili birimlere gönderdiği genelgeyle merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa, emeklilik ve yıllık izin gibi haklarının pandemi nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

"HER NE SEBEPLE OLSUN KABUL EDİLMEYECEK"

Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 19 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan ikinci genelgeyle sağlık çalışanlarının emeklilik ve yıllık izin haklarındaki kısıtlama kaldırılırken, istifa yasağında bir değişiklik yapılmadı.

Kamuda görev yapan sağlık çalışanları istifa yasağının kaldırılmasını beklerken, 3 Mart 2021 tarihinde yayımlanan yeni bir genelgeyle sağlıkçıların istifa taleplerinin "her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği" ifade edildi.