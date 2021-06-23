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Haberler Gündem Türkiye'de kaç kişide koronavirüs delta varyantı var? Bakan Koca'dan flaş açıklama

'de kaç kişide koronavirüs delta varyantı var? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı , Delta varyantının 'de de görüldüğünü duyurdu. Bakan Koca açıklamasının detayında, delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi.

Türkiye'de kaç kişide koronavirüs delta varyantı var? Bakan Koca'dan flaş açıklama

23.06.2021, 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021, 16:08

Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

TURKOVAC'TA FAZ-3
Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE DELTA VARYANTI GÖRÜLDÜ?
Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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