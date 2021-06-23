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Haberler Gündem Türkiye’nin ilk Dokuma Atlası Sergisi açıldı

’nin ilk Dokuma Atlası Sergisi açıldı

Türkiye’nin ilk Dokuma Atlası Sergisi açıldı

23.6.2021

TÜRKİYE'NİN yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren 'Türkiye Dokuma Atlası' projesi kapsamında hazırlanan 'Dokuma Atlası Sergisi' Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda açıldı. Projenin Türk dokuma sanatının belleklerdeki yerini kaybetmeden yoluna devam edeceğinin müjdecisi olduğunu belirten Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleneksel sanatları günümüze adapte edebilirsek yaşamalarını sağlayabiliriz" dedi.
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