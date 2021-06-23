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Yerli asının adı

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı ’nde başladı. Sağlık Bakanı , yerli aşı hakkında Başkan Erdoğan’a bilgi verdi

Yerli asının adı TURKOVAC

23.6.2021

YERLİ Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Başkan Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Erdoğan, yerli korona virüs aşısının adının 'TURKOVAC' olduğunu açıkladı. Bu aşıyla Türkiye'nin artık yeni bir dönemin kapılarını araladığını söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi salgın cenderesinden kurtarmak, milletimizin sağlığını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahip. Artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz" dedi.
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