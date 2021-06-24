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Başkan Erdoğan'dan vekillere önemli talimat

Son dakika haberi... Genel Başkanı ve Başkan , partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı. AK Parti Sözcüsü istişare toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekillerine "Vatandaşlarla daha sık buluşun" dediğini iletti.

Başkan Erdoğan'dan vekillere önemli talimat

24.06.2021, 14:57

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı.

Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekillerine "Vatandaşlarla daha sık buluşun" dediğini iletti.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik istişare toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, devam eden toplantıda yeni tip koronavirüs salgını, terörle mücadele, dış politika ve yeni anayasanın hayata geçirilmesi konusunun ele alındığını bildirdi.



BÜTÜN GÜCÜMÜZLE SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Çelik, "Cumhurbaşkanımız son zamanlarda yaptığı temaslarla ilgili olarak değerlendirmelerini milletvekili arkadaşlarımızla paylaştı. Bütün gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;
İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor.



VATANDAŞLARLA DAHA SIK BULUŞUN
Genel başkanımızın vekillerimize söylediği birinci işin öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir.
İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.

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