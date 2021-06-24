  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem BionTech ve Moderna sperm kalitesini artırıyor

ve sperm kalitesini artırıyor

BionTech ve Moderna sperm kalitesini artırıyor

24.6.2021

TÜRKİYE'DE oldukça yaygın olarak uygulanan BionTech aşısı ile Moderna aşısının kısırlığa neden olduğuna dair iddialar üzerine ABD'deki Miami Üniversitesi'nde bir çalışma yapıldı. Sonuçları JAMA dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında 45 sağlıklı erkeğe Pfizer/BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının iki dozu yapıldı. Katılımcılardan aşının birinci dozundan önce ve ikinci dozundan yaklaşık 70 gün sonra meni örneği alındı. Yapılan incelemelerde sperm sayılarının iki doz aşı sonrasında ortalama yüzde 15 arttığı görüldü. Konunun uzmanları da aşı olmanın kesinlikle sperm sayısı etkilemeyeceğini ifade etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

BionTech ve Moderna sperm kalitesini artırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.