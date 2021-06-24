BionTech ve Moderna sperm kalitesini artırıyor

TÜRKİYE'DE oldukça yaygın olarak uygulanan BionTech aşısı ile Moderna aşısının kısırlığa neden olduğuna dair iddialar üzerine ABD'deki Miami Üniversitesi'nde bir çalışma yapıldı. Sonuçları JAMA dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında 45 sağlıklı erkeğe Pfizer/BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının iki dozu yapıldı. Katılımcılardan aşının birinci dozundan önce ve ikinci dozundan yaklaşık 70 gün sonra meni örneği alındı. Yapılan incelemelerde sperm sayılarının iki doz aşı sonrasında ortalama yüzde 15 arttığı görüldü. Konunun uzmanları da aşı olmanın kesinlikle sperm sayısı etkilemeyeceğini ifade etti.

DİĞER