Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 24 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 488'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 417'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 393 bin 248'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO







İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 486 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 752 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

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