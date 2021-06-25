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Bakan Koca paylaştı: Aşılama oranı en yüksek 10 il

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın'' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaştı: Aşılama oranı en yüksek 10 il

25.06.2021, 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 10:59

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada oranı en yüksek olan 10 ili paylaştı. Bakan paylaşımında, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." dedi.

Aşılama oranı en yüksek 10 il: Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yapıtığı açıklamada "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi..

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