Bakan Koca paylaştı: Aşılama oranı en yüksek 10 il

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada oranı en yüksek olan 10 ili paylaştı. Bakan paylaşımında, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." dedi.



Aşılama oranı en yüksek 10 il: Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yapıtığı açıklamada "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi..

