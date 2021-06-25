Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada oranı en yüksek olan 10 ili paylaştı. Bakan paylaşımında, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." dedi.
Aşılama oranı en yüksek 10 il: Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yapıtığı açıklamada "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi..
Bakan Koca paylaştı: Aşılama oranı en yüksek 10 il haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.