Haberler Gündem Geleceğe hazır olanlar ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines’da bir araya geliyor!

Geleceğe hazır olanlar ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines’da bir araya geliyor!

Sabah, Takvim, Daily Sabah, In Business, Şamdan Plus ve sabah.com.tr olarak Ana Medya Sponsoru olduğumuz Ace Of Mice Fuarı 28-30 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde MICE ve Turizm sektörü profesyonelleri ACE of MICE kapsamında 8. kez bir araya geliyor olacak. FIT FOR FUTURE ve CONNECTING DOTS temasıyla düzenlenecek olan fuar, sektör profesyonellerine benzersiz bir MICE deneyimi yaşatırken sektörünün ticari hacmini arttırmaya hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra turizm ve MICE sektörü temsilcilerinin üst düzey pandemi önlemleri alınmış bir şekilde ilk kez bir araya geleceği fuar kapsamında, 11 ana başlık altında 69 konuşmacı pandemi sonrası turizm ve MICE sektörünün geleceğini masaya yatıracaklar. Fuar, MICE ve Turizm sektörünün geleceğine damga vurmaya devam edecek.

25.06.2021, 10:57