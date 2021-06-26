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Haberler Gündem Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 6 bin 929 metreküp müsilajı temizledik

Bakan Kurum: 'nde 6 bin 929 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'nde toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı temizlediklerini, 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 6 bin 929 metreküp müsilajı temizledik
DHA

26.06.2021, 14:19

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 18'inci gününde 425 bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kurum, "25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı bertaraf ettik.

25 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 3 bin 102 metreküp, Kocaeli 438 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 691 metreküp, Çanakkale 714 metreküp, Yalova 1677 metreküp müsilajı düzenli depolama sahalarına gönderdik. Temizleme seferberliğimizin yanı sıra aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimiz için gece gündüz demeden sahadayız" dedi.

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