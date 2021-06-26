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Haberler Gündem Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak

29 Öğretim Üyesi alacak

29 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak

26.06.2021, 09:56

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversite, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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