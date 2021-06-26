Son dakika: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lının daha bugün teslim olduğunu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89'a yükseldiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 89'a yükseldiği belirtildi.

EREN 13 OPERASYONUNDA İKİ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öteyandan, Eren-13 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Janrdarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedi" ifadelerine yer verildi.