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Haberler Gündem 3 PKK’lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu

3 ’lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu

3 PKK’lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu

27.6.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 89'a yükseldi.
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