İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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