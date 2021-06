Kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığından bugüne "rüyam" dediği ve başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul, ilk köprünün temel atma töreniyle fiilen hayata geçirildi. Törene katılan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

AMAÇ İSTANBUL'U KORUMAK

Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi için atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Rahmetli Menderes, Özal, Erbakan, Demirel gibi sembol isimlerin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz. Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle projenin ilerlemesi biraz gecikti. İşte bugün ilk temeli atmak için Sazlıdere Barajı'ndayız. İstanbul Boğazı en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahip. 1930'larda yılda ortalama 3 bin gemi geçiyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı.

BÜYÜK TEHLİKEYE GİRİYOR

Petrolden organik ürüne kadar çok farklı türden yük taşıyan gemilerin kaza yapması durumunda denizdeki doğal hayat da çok büyük tehlikeye giriyor. Karaya çarpmaları halinde kültürel miras zarar görüyor, yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Yaşı ilerlemiş olan İstanbulluların hafızalarında boğazda haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır. Yapılan projeksiyonlar 2050'de boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bini bulabileceğini gösteriyor. İstanbul Boğazı'nın güvenli geçiş kapasitesi 25 bin. Boğaz kirlilikten dolayı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. Müsilajla ilgili bakın Marmara ne durumda. Yeni kanal İstanbul'un geleceğini kurtarma projesidir. Amacımız her şeyden önce İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak. Proje kapsamında yer alan 500 bin kişi kapasiteli yerleşim alanları, depreme hazırlık için gereken alternatif yer eksikliğini de kapatacak. 27 Nisan 2011 tarihinden itibaren proje en ince detayına kadar çalışıldı. Güzergah, sondaj, ön proje, etüt proje, ÇED süreci yürütüldü. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır. Ya sizin zaten bu ülkede bugüne kadar dikili ağacınız yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık, önümüzü kesmeye çalıştınız ama yaptık. Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi'yi, İstanbul, İzmir yolunu yaptık. Sizi dinlemiş olsaydık bunların hiçbiri yapılmayacaktı.

BAK BU ÇEŞME AÇILIŞI DEĞİL

Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından en makul arasından seçildi. Sadece proje çalışmalarında 11 üniversiteden 204 uzman görev yaptı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 adet jeofizik etüt gerçekleşti. Modellemede 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı Bay Kemal. Biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak bu çeşme açılış töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz. Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi boğazdakinin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Buna göre kanalın uzunluğu 45 kilometre. Genişliği minimum 275 metre, derinliği 21 metre olarak belirlendi. Bir başka ifade ile 275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 350 metrelik konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Bunları İstanbul'dan kazasız belasız geçirmek kolay iş değil. Her an her türlü riski taşıyorlar. Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi. Belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir.

'6 YILDA TAMAMLAYACAĞIZ'

KANAL İstanbul'un yaklaşık 15 milyar dolarlık maliyetle 6 yıl içinde tamamlanacağını söyleyen Erdoğan, "Gemilerden sağlanacak gelir, liman ve diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul kendi kendini finanse edecek. Devletin kasasından 5 kuruş çıkmadan dünya çapında bir esere daha kavuşulacak. Kanal İstanbul ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacak" ifadelerini kullandı

'BU NE TALİHSİZLİKTİR YA'

CHP'NİN geçmişten bu güne büyük yatırımların önünü kestiğini örneklerle hatırlatan Erdoğan, "Nuri Demirağ'ın uçaklarına izin vermeyerek fabrikanın kapısına kilit vurulmasına neden oldular. Rahmetli Menderes Vatan Caddesi'nin de bulunduğu bulvarları açarken "Buraya uçak mı indireceksiniz" diye karşı çıktılar. Keban Barajı'nda üretilecek enerjiyi toprağa mı vereceksiniz diye eleştirdiler. Birinci köprüye buradan mutlu azınlık geçecek diye karşı çıktılar. Bittiğinde ilk kendileri geçtiler. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Biz geldiğimizde ödeme yapmayacağız diye tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Söke söke bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Milletimiz CHP kafasını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor. Kanal İstanbul atılım zincirinin yeni bir halkasıdır" dedi.

'İNŞA EDİLECEK 6 KÖPRÜDEN ÜCRET ALINMAYACAK'

KARAYOLLARı Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul üzerine inşa edilecek köprülerden herhangi bir ücret alınmayacağını, paralı otoyol üzerindeyse otoyol ücreti alınacağını belirtti.

"BU SADECE İSTANBUL'UN DEĞİL BÖLGENİN PROJESİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açılışta yaptığı konuşmada, "Bu sadece İstanbul'un değil, bölgenin projesidir. İstanbul Boğazı'nı korumaya alacak bir projedir. Bugün Boğaz'dan 40 binden fazla gemi geçiyor. Taşınan malların çoğu patlayıcı, her biri bir bomba. Biz diyoruz ki, emniyetli bir su yolu yapalım, tarih ve kültür şehrinin Boğaz'ı İstanbul'a kalsın. Bu proje bu kadar hayati öneme sahip" diye konuştu.

13 KAT DAHA GÜVENLİ OLACAK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, törendeki konuşmasında "Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak" diye konuştu.