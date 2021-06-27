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Haberler Gündem T24 Katar yalanı nedeniyle özür diledi

yalanı nedeniyle özür diledi

T24 Katar yalanı nedeniyle özür diledi

27.6.2021

TÜRKİYE ile Katar arasında "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği" Protokolü imzalaması ile ilgili dün T24 sitesi gerçeği yansıtmayan bir habere imza atmıştı. T24 bugün Twitter'dan haberi düzeltip özür yayınlayarak, "T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz" açıklaması yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, T24'ün özrünü paylaşarak, "Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençleri provoke etmeye çalışan muhalefet ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlere havale ediyoruz!" ifadelerini kullandı.
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