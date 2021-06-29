Delta varyantına karşı yeni sistem! Sputnik V bu hafta devreye giriyor

Delta varyantının ezici çoğunlukla tek doz aşı olanlar ya da hiç olmayanlarda etkili olması dikkat çekti. Türkiye, başlayan delta varyantına karşı adeta zamanla yarışıyor ve önümüzdeki iki ay içinde toplumun yüzde 70'ini iki dozla aşılamayı hedefliyor.

ÜÇÜNCÜ AŞI DEVREDE

Aşıların bu varyantta etkili olması için iki dozunun da yapılması bekleniyor. Bu kapsamda Sinovac ve BioNTech'ten sonra Sputnik V'nin de bu hafta için kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Hangi aşıyı yaptırmak isteyeceğinin yine vatandaşın tercihine bırakılması bekleniyor.

İKİNCİ DOZ ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Diğer aşıların akışında önümüzdeki birkaç hafta içinde bir aksama olmaması, öngörüldüğü gibi gelmeleri halinde delta varyantına karşı ikinci doz aşıların yapılmasının öne çekilip 4-5 haftaya indirilmesi üzerinde duruluyor. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ikinci dozun öne çekilebileceğini belirtmişti.

20-35 YAŞ ARASINDA SIKINTI VAR

Aşı tedarikindeki sıkıntıların giderilmesiyle birlikte Türkiye günlük 1 milyon 700 bin doz aşı yapmaya başlamıştı. Ancak bu sayı son dönemde düştü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bunun arkasındaki nedenleri de araştırıyor. Yapılan çalışmalara göre halkın yüzde 70'i aşı taraftarı. Yüzde 29'unda kafa karışıklığı var, yüzde 1'i ise aşı karşıtı. Aşıya en ilgisiz kesim en fazla sosyal medyayı kullanan 20-35 yaş grubu. Sosyal medyadaki ipe sapa gelmez iddialardan etkilenen bu kesimin ikna edilmesi için bazı adımlar atılması bekleniyor.

AŞI MİLLETİN AYAĞINA GİDECEK

Aşıya ilginin artırılması için önümüzdeki dönemde "milletin aşının ayağına gelmesi yerine aşının milletin ayağına gitmesi" dönemine geçilmesi bekleniyor.

10 BİNLERİ GÖREBİLİR

PANDEMİ ile ilgili kısıtlamaların kaldırılmasına paralel olarak günlük vaka sayılarında da bir yükselme bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda günlük vaka sayılarının 10 binleri bulabileceği belirtiliyor.

GRİBAL ENFEKSİYON GİBİ

DELTA varyantı ile birlikte Kovid-19'un belirtileri de değişmeye başladı. Eklem ağrıları, ateş, ishal, baş ağrısı gibi belirtiler yerini nezle ve grip belirtilerine bıraktı. Bu durum vatandaşın nezle veya grip olduğunu düşünüp hastaneye gitmemesine ve enfeksiyonun daha hızlı yayılmasına neden olabileceğine dair endişe de yaratıyor.

GÜNEYDOĞU'DA İLGİ AZ

AŞIYA en az ilgi gösteren yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Burada tek doz aşı yaptıranların toplam nüfusa oranı yüzde 19, iki dozda yüzde 7.6 oldu. Aşıya en çok ilgi gösteren ise Ege Bölgesi. Tek doz aşı yaptıranların toplam nüfusa oranı yüzde 48, ikinci doz yüzde 23 olarak gerçekleşti.

MÜZMİN HALE GELEBİLİR

AŞILAMANIN yüzde 50'liler düzeyinde kalması halinde uzmanlar salgının müzmin hale gelebileceği uyarısı yapıyor. Bu nedenle sonbahara kadar toplumun yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor.