Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon! 10 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 31 Ağustos 2017'de Çekmeköy ilçesinde C.Ç isimli şahsın öldürülmesi ve olayla bağlantılı 4 şahsın tutuklaması ile tamamlanan cinayet konusu ile ilgili Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonucu cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Bununla birlikte soruşturma dosyası ile ilgili yeniden inceleme başlatıldı.

Yapılan inceleme neticesinde, cinayetin tasarlanarak işlendiği şüphesi üzerine tespiti yapılan 13 şahsın yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanları operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, aralarında avukat A.S'nin de bulunduğu 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin olan 12 çek ele geçirildi.