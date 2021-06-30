Bilim Kurulu bugün toplanıyor! 3. doz aşı kararı masada

Türkiye, aylardır beklediği normalleşme kararlarının üçüncü aşamasına 1 Temmuz itibariyle geçiyor.

Aşılamanıın vaka sayılarındaki pozitif etkisi ile birlikte, iş yerlerinin yeniden tamamen faaliyete geçmesi ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla rahat bir nefes alınacak.

Salgın kontrol altına alınmasına karşın ortaya çıkan mutasyonlar, son günlerde Türkiye'de de endişe yaratıyor. Bu noktada 1 Temmuz normalleşme öncesi toplanacak olan Bilim Kurulu, konuya dair değerlendirmelerde bulunacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın 30 Haziran'da gerçekleşeceğini bildirdi. Bugün yapılması beklenen toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

30 HAZİRAN BİLİM KURULU GÜNDEMİ

Bilim Kurulu'nun gündeminde delta varyantındaki yayınlanın önlenmesi, spor müsabakalarının seyircili oynanması, 3. doz aşının yapılıp yapılmaması, gece 24:00'ten itibaren uygulanan müzik yayını yasağının kaldırılması, ve BioNTech aşısı olanların ikinci doz için bekleme sürelerinin kısaltılması gibi konular var.

3. DOZ AŞI

Bakan Koca. Bilim Kurulu toplantısında 'rapel' yani hatırlatma dozu ve BioNTech'te ikinci doz bekleme süresinin toplantının ana gündem maddesi olacağını açıkladı. BioNTech aşısı olanların ikinci doz için 6 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 4 haftaya indirilmesi bekleniyor.

DELTA VARYANTI

Delta varyantına ilişkin Koca, "26 ilde, 224 Delta varyant görüldü ve bunun 134'ü İstanbul'da. Delta plus daha yok ama Delta varyantı artıyor" dedi. Bu noktada alınacak önlemler toplantıda görüşülecek.

MASKE ZORUNLULUĞU

1 Temmuz'da yani yarın başlayacak yeni dönemde açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı da Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.

Delta varyantındaki hızlı artış ve tehlike nedeniyle bir süre daha açık alanlar başta olmak üzere maske takma zorunluluğunun devam ettirilmesi görüşünün ağır bastığı belirtiliyor.

Bir görüşe göre ise ikinci doz aşısını olanların açık alanlarda sosyal mesafeye uyarak maskelerini çıkarmasına müsaade edilmesi isteniyor.