  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Elmalı davasına bakanlık el koydu

davasına bakanlık el koydu

Elmalı davasına bakanlık el koydu

30.6.2021

ANTALYA'DA iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada skandal karara peş peşe tepkiler gelirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. İlgili açıklamada, karara itiraz edildiği, davanın takipçisi olunacağı vurgulandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elmalı davasına bakanlık el koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.