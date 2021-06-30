Elmalı davasına bakanlık el koydu

ANTALYA'DA iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada skandal karara peş peşe tepkiler gelirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. İlgili açıklamada, karara itiraz edildiği, davanın takipçisi olunacağı vurgulandı.

DİĞER