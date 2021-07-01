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Başkan Erdoğan: Aşılamada 50 milyon dozu aştık

Son dakika... Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi

Başkan Erdoğan: Aşılamada 50 milyon dozu aştık

01.07.2021, 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021, 12:16

Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı sayısı 50 milyonu aştı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından 50 milyon dozun aşıldığını duyurdu.

Başkan Erdoğan mesajında, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." dedi.

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