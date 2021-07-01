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‘Sağlıkçılar ve 50 yaş üstü aşıyı olabilir’

‘Sağlıkçılar ve 50 yaş üstü üçüncü doz aşıyı olabilir’

1.7.2021

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek.

'KORONA GEÇİRENDE 3 AY'
3'üncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3'üncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilir" dedi. Hastalığı geçirmiş Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra aşı olabileceklerdir" diye konuştu. BionTech aşısıyla ilgili de konuşan Fahrettin Koca, "Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur" açıklamasını yaptı. Toplantımiş olan vatandaşları ne zaman aşı olacakları konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Koca,

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