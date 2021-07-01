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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Başkan , . Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz 'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda önemli açıklamalar

01.07.2021, 14:28 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021, 14:37

CANLI YAYIN

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Eylem Planımıza katkı sağlayan tüm taraflara şükranlarımı sunuyorum. Bizim inancımızda bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar içinde asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. Aile yapımızla ilgili hassasiyetlerde kadın ne kadar sorumluysa erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir.

Aile yapımızda bozulma varsa bunun sorumluluğu kadına ya da erkeğe yüklemek sorunun yarısını görmezden gelmek demektir.

Cinsiyete göre üstünlüğün medeniyetimizde yeri yoktur.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadı, çekilmeyle de bitecek değildir.

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