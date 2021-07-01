Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Eylem Planımıza katkı sağlayan tüm taraflara şükranlarımı sunuyorum. Bizim inancımızda bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar içinde asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. Aile yapımızla ilgili hassasiyetlerde kadın ne kadar sorumluysa erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir.



Aile yapımızda bozulma varsa bunun sorumluluğu kadına ya da erkeğe yüklemek sorunun yarısını görmezden gelmek demektir.



Cinsiyete göre üstünlüğün medeniyetimizde yeri yoktur.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadı, çekilmeyle de bitecek değildir.