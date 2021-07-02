Ankara’yı kana bulayacaklardı!

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla yurda girdiği ve Ankara'ya geldiği tespit edilen 2 araç içerisinde 10 şüpheli yakaladı. Yakalanan şüphelilerden H.H.C'nin üzerinde bombalı düzeneklere bağlanmak üzere hazır hale getirilmiş cep telefonu ele geçirildi. Derinleştirilen soruşturmada, H.H.C. ile birlikte M.S. ve A.S'nin de PKK/ KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içinde eğitim aldıkları, örgütün sözde özel kuvvetler elbiseleri ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları tespit edildi. M.S. ve A.S. de kısa sürede yakalanırken, zanlıların silahlı eğitim aldıkları ve H.H.C'nin para karşılığı bombalı eylem yapması için Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. 3 zanlı tutuklanırken, diğer şüpheliler ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.